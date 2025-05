PER SEMPRE GRAZIE

La Roma vince anche a Torino. Tre punti che, purtroppo, servono a poco dato che anche la Juventus fa il suo, battendo (a fatica) il Venezia, conquistando così l’ultimo posto disponibile per la Champions. Ma l‘impresa compiuta da Claudio Ranieri è intatta: i suoi ragazzi compiono una rimonta che ha dell’incredibile, riuscendo a centrare la qualificazione in Europa League e togliendosi anche la soddisfazione di mettersi dietro la Lazio.

La partita di ieri sera non ha avuto storia: troppo diversa la fame della Roma rispetto a quella di un Toro che aveva staccato la spina da diverse giornate. I giallorossi mettono subito la freccia con un rigore procurato da Saelemaekers, tornato finalmente ad alti livelli, e finalizzato da Paredes con estrema freddezza. Poi chiudono i giochi nella ripresa proprio con l’esterno belga: cross di Soulè dalla destra e preciso colpo di testa di Alexis a non dare scampo a Milinkovic-Savic.

Il monologo è tutto giallorosso, con i capitolini che sfiorano a più riprese la terza rete (annullata dal Var quella, pregevole, di Cristante), mentre il Torino fa solo da sparring partner. L’attenzione di tutti si sposta quindi a Venezia, dove le speranze dei giallorossi erano legate a quelle dell’ex giallorosso Eusebio Di Francesco: i lagunari lottano, accarezzano il sogno del colpaccio ma poi devono arrendersi a un rigore arrivato a metà ripresa causato dal bianconero Nicolussi Caviglia su Conceicao.

Come se non bastasse, il Lecce in dieci uomini stava sorprendendo una Lazio che sembrava più interessata a evitare la Conference che a restare aggrappata alla corsa Champions. Alla fine, il Venezia cede e retrocede insieme a Monza ed Empoli. In Champions va la Juve, la Roma si prende l’Europa League, mentre la Fiorentina si giocherà (di nuovo) la Conference.

Nonostante la clamorosa rimonta, la serata di ieri si chiude con un senso di amarezza: il quarto posto è sfumato per un solo punticino. Ma a Ranieri, uomo e tecnico di profilo altissimo, era davvero impossibile chiedere di più. Diverso il discorso per la squadra, che ha ripreso a macinare punti con colpevole ritardo e dopo aver buttato per strada partite che, al di là delle scelte folli fatte in società, potevano essere comunque portate a casa.

E i Friedkin? Si giocano tutto sull’annuncio del prossimo allenatore. L’attesa nella piazza romanista è spasmodica, e da oggi ogni momento è davvero buono per capire chi sarà il fantomatico mister X che avrà il difficilissimo compito di sostituire Ranieri sulla panchina giallorossa senza farlo rimpiangere. Per i texani è arrivato il momento di non sbagliare più, a partire dalla prossima guida tecnica. Se daranno davvero ascolto a Ranieri, forse stavolta la strada è quella giusta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini