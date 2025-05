DYBALA: “Voglio restare, spero che anche la Roma voglia continuare con me”

Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Torino-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sull’ultima gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico Grande Torino.

La stagione?

“Sapore un po’ amaro per come è andata a finire. Ma dobbiamo essere fieri di come è andata da quando è arrivato il mister. Dobbiamo pensare a questo per cominciare al meglio la nuova stagione”.

L’abbraccio con il mister a fine partita. Cosa vi siete detti?

“Parlo tantissimo con il mister, è una persona speciale che ha aiutato tanti per quello che ha dato da quando è arrivato. Gli ho augurato delle buone vacanze e una buona vita”.

Resti?

“Lo spero, voglio rimanere, ho un contatto per un anno e spero che la Roma voglia continuare con me”.