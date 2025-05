RANIERI: “Dispiaciuto per non aver raggiunto la Champions ma abbiamo dato tutto. L’allenatore? Incredibile che il nome non sia uscito, lo annuncerà Friedkin”

Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Torino-Roma, gara valida per l’ultima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

CLAUDIO RANIERI A DAZN

La partita e le scelte?

“I ragazzi volevano vincere, dovevamo lottare, non siamo andati in Champions e mi dispiace tantissimo per i tifosi. Però abbiamo dato tutto, e di questo siamo soddisfatti”.

Storia bellissima…

“Tra qualche mese ripenserò alla mia carriera. Per ora sono ancora allenatore…”

Il nuovo allenatore dipendeva dalla Champions?

“No no…”

Come avete fatto a non far uscire il suo nome?

“Bravo, è una cosa incredibile. La città sta impazzendo, ma è Friedkin che dovrà dire che sarà l’allenatore del prossimo anno”.

Con lei prima in panchina si poteva andare oltre?

“No, non si può fare questo discorso. I ragazzi avevano il morale sotto i piedi, e io ho giocato facile ridandogli credibilità. Sono stato fortunato, i tifosi sanno che non vendo fumo. Sanno che di me si possono fidare e mi hanno aiutato. I ragazzi hanno dato tutto e questo è vitale”.

Sei un grande allenatore: lascia un tecnico che ha lasciato un esempio, un modello, che resterà nella storia…

“Grazie, me li prendo questi complimenti e fanno piacere”.

Buona vacanza…

“No, adesso credo che lavorerò di più. Però mi piace lavorare e stare nel calcio. Faremo il possibile per essere ricordati anche dall’altra parte con questa calorosità”.

Continua…