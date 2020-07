Faccia a faccia Fonseca-squadra. Per i giocatori il problema è solo fisico

AS ROMA NEWS – Faccia a faccia tra la squadra e Paulo Fonseca avvenuto ieri pomeriggio per capire i motivi della crisi della Roma, a cui è seguito un vertice notturno con Fienga, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) che ne racconta anche gli esiti.

Fonseca si è confrontato con i giocatori, che gli hanno evidenziato come si sentano privi di energie, segno di una preparazione imperfetta. Lo staff tecnico, però, fa presente che tanto è dovuto agli interventi dell’uomo di Pallotta, Ed Lippie, che ha voce in capitolo sul lavoro fisico, segno di una sovrapposizione di ruoli che non giova a nessuno.

Il club non crede che la questione societaria influisca sul rendimento. A Fonseca – che alla critica è parso in confusione – è stato ricordato come la rosa sia di qualità (e con un monte ingaggi da oltre 160 milioni lordi), come sul mercato sia stato accontentato sull’arrivo di Pedro, sulla conferma di Mkhitaryan e si lavori su quella di Smalling, ma che stia a lui trovare dei correttivi, motivando i calciatori e studiando accorgimenti tattici diversi.

Fonte: Gazzetta dello Sport