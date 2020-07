Tor di Valle, è l’ora della verità. La Raggi convoca un vertice

ULTIME NOTIZIE STADIO ROMA – Che il nuovo stadio della Roma sia un’arma a doppio taglio, in Campidoglio lo hanno capito da tempo, scrive oggi Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Ma dopo quasi otto anni di attesa è doveroso dare risposte ai proponenti, che finora hanno speso circa 80 milioni solo nei preliminari di un’opera pronta ad avere il via libera politico, perché dal punto di vista tecnico – fatto salvo l’escamotage di rimandare i problemi legati alla viabilità ad un anno dall’eventuale apertura dell’impianto – tutto è stato fatto.

La Convenzione Urbanistica è pronta e attende solo l’approvazione da parte del consiglio comunale, e qui entriamo nel novero dei discorsi politici, visto che una parte della maggioranza che sostiene la sindaca Raggi il progetto (o l’ubicazione) dell’opera non va proprio giù. Così è stato convocato per lunedì un vertice di maggioranza proprio per affrontare ii tema. Non decidere sarebbe la cosa peggiore.

Fonte: Gazzetta dello Sport