Falcao: “Tifo sempre per la Roma. Date tempo a Mourinho, non si può pretendere di vincere subito”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Roberto Falcao ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport della sua Roma, dell’impatto avuto da Mourinho nel club giallorosso e di come gli servirà del tempo per riportare il club capitolino in auge. Ecco le sue parole:

Segue ancora il calcio italiano?

«Certo e ovviamente tifo sempre per la Roma. Ho visto la partita con l’Inter e purtroppo devo ammettere che non abbiamo giocato bene. Dico abbiamo perché mi sento sempre della Roma».

Mourinho sta ricevendo le prime critiche: quali colpe ha?

«Bisogna dare tempo a Mourinho di lavorare, perché è appena arrivato e non si può pretendere di vincere subito».

Qual è il miglior allenatore?

«Nessun dubbio, il mio grande amico, anzi fratello, Ancelotti. Lui ha vinto dappertutto e io tifo sempre per le sue squadre».

Non ha mai sognato mai di allenare in Italia?

«A 68anni non c’è più tempo per sognare. Amo l’Italia e mi spiace che per colpa della pandemia non ci vengo da quasi quattro anni. Appena posso, però, tornerò a salutare i tanti amici, sperando di vedere una Roma più avanti in classifica».

