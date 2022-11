Fantasia al potere: Elsha chiede spazio, Zaniolo spacca-partite e Volpato convince

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In una Roma che fatica a segnare con i suoi attaccanti, ci pensano i trequartisti a togliere la castagne dal fuoco a Mourinho.

Belotti delude, Abraham continua a non buttarla dentro nemmeno col vento a favore, Shomurodov non viene considerato. E così sono i calciatori più talentuosi a prendere in mano la situazione e a dare nuova linfa a una manovra offensiva che fatica a produrre gol.

E con Pellegrini che non può pensare di tirare la carretta da solo, si stanno facendo spazio altri suoi compagni di squadra. Tra i migliori c’è sicuramente Stephan El Shaarawy, uno dei calciatori più tecnici in rosa. Il Faraone sta ritrovando la brillantezza di inizio stagione, persa per colpa del solito maledetto infortunio muscolare.

La sua importanza nell’attacco giallorosso è fondamentale, ma deve giocare più vicino all’area avversaria per poter esprimere le sue doti migliori. Attaccante utilissimo anche a partita in corso. Esattamente come Zaniolo, lo “spacca-partite” che Mou ha utilizzato spesso facendolo partire dalla panchina.

Nicolò è uno di quei giocatori che può farti la differenza anche subentrando a partita in corso: quando la stanchezza comincia a fare capolino, i suoi strappi diventano incontenibili per i difensori avversari.

C’è poi un altro giocatore sempre più convincente che sta ritagliandosi uno spazio importante: si tratta del giovane Cristian Volpato, uno che ha dimostrato di saper dare del tu al pallone. Un anarchico, come lo ha definito Mourinho. Un calciatore creativo e imprevedibile, in grado di saltare l’uomo nello stretto e di intentarti la giocata.

Fantasia al potere: la Roma ha bisogno di giocatori così tecnici a ispirare le sue azioni offensive. I rientri di El Shaarawy e Zaniolo al top della forma sono una benedizione per l’attacco giallorosso, e l’esplosione di Volpato un’aggiunta assai gradita a un reparto che ha un bisogno matto di qualità. In attesa del rientro di Dybala: oggi per lui nuovi e decisivi controlli per capire se potrà sperare nel Mondiale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini