Farsa Stadio della Roma: il voto slitta al 2021. Friedkin e tifosi presi in giro

UTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo Stadio della Roma ormai è una farsa. Dopo le promesse delle scorse settimane della sindaca Raggi che aveva assicurato come il voto per dare il via libera al progetto sarebbe arrivato entro la fine dell’anno, arriva la doccia gelata dalle pagine de Il Tempo (F. Magliaro): tutto slitta al 2021.

Non solo perché di tempo per completare l’iter nelle Commissioni e in Municipio ne è rimasto pochissimo, ma perché il testo da votare non sarà mai pronto: le delibere del Campidoglio dell’8 agosto scorso con cui si adottavano gli “accordi di collaborazione” con Regione per la Roma-Lido e Città Metropolitana per la via del Mare, non sono valide.

O meglio: gli accordi fra gli enti non erano affatto stati conclusi, i tavoli di confronto tecnico erano ancora aperti ma la fretta della Raggi ha combinato il pasticcio. Il tutto è testimoniato da una corrispondenza fra gli uffici della Regione e il vicedirettore generale del Campidoglio, Roberto Botta. Nelle email, di fronte alle problematiche sollevate dalla Regione, Botta rispondeva il 5 agosto alle 18.35 che le osservazioni della Regione avrebbero dovuto essere rimandate ad una fase successiva e che se fossero insorte questioni insormontabili si sarebbe proceduto a una nuova delibera.

Insomma, “una colossale presa in giro di Roma, della Roma, della nuova proprietà (Friedkin aveva già depositato il 4 agosto la proposta di acquisto vincolante) e dei tifosi”, scrive Il Tempo.

Fonte: Il Tempo