Fattore H&H per De Rossi: difesa a tre e mezzo, come cambia la Roma con Hermoso e Hummels

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con Hummels ed Hermoso, due acquisti di grande spessore sia tecnico che di leadership, la Roma di De Rossi sarà destinata a cambiare.

Entrambi avranno però bisogno di tempo per trovare la migliore condizione fisica, essendo tutti e due reduci da una prestagione senza una squadra con la quale allenarsi e giocare le amichevoli estive. De Rossi sfrutterà questa sosta per lavorare con loro due.

Quando la coppia H&H avrà svolto un minimo rodaggio, sarà difficile vederla restare fuori dal campo. Con loro a disposizione, De Rossi cambierà l’assetto della squadra: la difesa a tre è una possibilità concreta, così come quella a tre e mezzo.

C’è infatti nella testa del tecnico la tentazione di spostare Mancini a destra al posto di Celik, facendo spazio a una possibile coppia di centrali che potrebbe essere formata da Hummels e Hermoso (o Ndicka) con Angelino a sinistra. Ma anche di utilizzare l’ex Atletico Madrid più largo a sinistra. Insomma, di possibili soluzioni De Rossi ne avrà davvero tante.

Di sicuro ora la Roma ha due registi difensivi in più in squadra, un’ottima notizia per l’allenatore, che deciderà di volta in volta il miglior sistema di gioco a seconda del piano tattico per la singola partita.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport

