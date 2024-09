Sorpresa Roma: tre giallorossi in lista per il Pallone D’Oro

NOTIZIE AS ROMA – Tre giallorossi candidati al Pallone d’Oro 2024. Sono stati pubblicati i nomi dei calciatori e delle calciatrici in lizza per il prestigioso premio.

La Roma può vantare ben tre nomi tra squadra maschile e femminile. Tra i trenta, infatti, ci sono i due nuovi arrivati Artem Dovbyk e Mats Hummels.

Il primo ha trascinato il Girona verso una storica qualificazione in Champions League dopo una cavalcata memorabile. Il secondo, a 35 anni, ha sfiorato l’impresa con il Borussia Dortmund fino alla finale persa col Real Madrid.

Tra le ragazze, invece, c’è Manuela Giugliano, centrocampista della Roma Femminile campione d’Italia la scorsa stagione e protagonista anche nella Women’s Champions League.

Fonte: Il Tempo

