Fazio, c’è il sondaggio del Genoa: le richieste del difensore per lasciare la Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO – Sondaggio del Genoa per Federico Fazio, esperto difensore argentino ormai fuori dai piani della Roma da tempo.

Stando a quanto rivela il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport su Twitter in questi minuti, il club ligure ha contattato l’agente del calciatore per capire le sue richieste.

Fazio, 34 anni, chiede un biennale per lasciare la Roma, club col quale è legato da un altro anno di contratto. Colloqui in corso, Tiago Pinto spera di potersi liberare presto di un altro esubero.

