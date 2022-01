Fazio dice no alla Salernitana: azione legale in corso contro la Roma, niente trasferimento

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Federico Fazio dice di no all’offerta della Salernitana e risponde picche al pressing di Walter Sabatini, nuovo ds dei campani.

Il difensore argentino, 34 anni, ha scelto di non cambiare linea e di restare a libro paga della Roma fino a giugno, quando scadrà il suo contratto con il club capitolino.

Fazio, fuori rosa da inizio stagione, ha infatti intrapreso un’azione legale contro la società giallorossa e non ne vuole sapere di trasferirsi prima della naturale scadenza del suo rapporto di lavoro con la Roma.

🚨Federico #Fazio ha detto no alla #Salernitana.

Il difensore lo scorso settembre ha intrapreso un’azione legale contro la #ASRoma e non vuole trasferirsi in questa finestra di mercato: aspetterà giugno per lasciare Trigoria❌@RobMaida @CorSport ➡️ https://t.co/f8ZL6KdbIH pic.twitter.com/IR9DdEhJy6 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 16, 2022

Il club dei Friedkin quindi non potrà liberarsi di uno stipendio pensante per le casse della società: una brutta notizia per Tiago Pinto, che sperava di alleggerire il monte ingaggi per poi tentare un ultimo colpo di mercato.