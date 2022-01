Il Valencia chiede ufficialmente Diawara: il mercato Roma può non essere finito qui

AS ROMA NEWS – “Non mi aspetto un altro acquisto“. Con queste parole Mourinho in conferenza stampa sembra aver chiuso il mercato invernale della Roma, ma se sia pura pretattica o meno lo scopriremo nei prossimi giorni.

Il fatto è che siamo ancora alla metà di gennaio e non è da escludere altre operazioni in uscita, che spingerebbero Tiago Pinto a completare la rosa della Roma con un altro innesto.

L’indiziato numero uno a salutare la squadra giallorossa è Amadou Diawara: stando a quanto scrive oggi Il Tempo (A. Austini), il Valencia ha ufficialmente chiesto in prestito il centrocampista guineano alla Roma.

Se dunque i due club dovessero trovare un accordo sul trasferimento del calciatore in Spagna, Pinto potrebbe davvero regalare un altro rinforzo a Mourinho.

