Mou tentato dal 4-3-3 con Felix in campo e Veretout in panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è una tentazione, o se vogliamo un’idea che circola nella testa di Mourinho in vista della partita di oggi contro il Cagliari.

Lo Special One sta pensando di cambiare modulo e uomini per la sfida contro i sardi. Il 4-2-3-1 con Veretout al fianco di Sergio Oliveira è la formazione più gettonata dagli addetti ai lavori, ma secondo La Repubblica e Il Messaggero oggi in edicola la sorpresa potrebbe essere la scelta del 4-3-3.

Un cambiamento non banale, perchè la squadra sarebbe ridisegnata dal centrocampo in su: in mediana scalerebbero sia Mkhitaryan che Pellegrini insieme al nuovo acquisto Sergio Oliveira.

In attacco invece il tridente sarebbe formato da Zaniolo, Abraham e il giovane Felix Afena-Gyan, che ha conquistato l’allenatore portoghese per spirito e abnegazione. A restare fuori sarebbe dunque Veretout, apparso non al top della forma nelle ultime uscite.

