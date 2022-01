Spinazzola, slitta il rientro: in campo a marzo, niente play-off con l’Italia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho ha gelato gli entusiasmi sull’imminente ritorno in campo di Leonardo Spinazzola.

Lo Special One ha fatto il punto della situazione ieri in conferenza stampa, spostando il target temporale del possibile rientro del terzino giallorosso: “Mi piacerebbe sapere chi è stato il fenomeno che aveva previsto che a novembre il giocatore sarebbe stato disponibile. Lui è stato super ottimista, forse gli hanno detto così per motivarlo, ma per quel tipo d’infortunio è impossibile recuperare in così pochi mesi.

Io quando ho cominciato a lavorare credevo di non averlo per tutta la stagione. Se tornasse il primo maggio o il primo aprile sarei contentissimo. Gli suggeriscono di stare tranquillo, ogni giorno che passa è uno in meno per il recupero“.

Proprio per via di questo rallentamento, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), la visita romana del professor Lasse Lempainen, 42 anni, è stata rinviata di qualche settimana. Doveva tenersi in questi giorni, ma sembra che sia slittata verso la fine del mese.

Oltre a Mourinho, l’allenatore interessato è anche Roberto Mancini. Il c.t. sapeva che Spinazzola fosse in ritardo, ma confidava che, rientrando a febbraio, potesse mettere minuti nelle gambe in vista degli spareggi che attendono l’Italia a fine marzo, quando dovrà affrontare la Macedonia e la vincente tra Turchia e Portogallo.

La sensazione attuale è che il terzino non rientrerà in campo prima dell’inizio di quel mese e il club giallorosso desidera che Leonardo non corra rischi di nessun genere per affrettare i tempi. Ma in quel caso è molto improbabile che Spinazzola sia in condizione di giocare gli spareggi per i mondiali.

Fonte: Gazzetta dello Sport