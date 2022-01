ROMA-CAGLIARI: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho recupera in extremis Rick Karsdorp, che però non ha svolto nemmeno un allenamento in gruppo, e deve rinunciare a Stephan El Shaarawy che anche oggi non è riuscito a tornare a disposizione del suo tecnico.

Scelte obbligate o quasi per lo Special One: contro il Cagliari domani sarà confermato il 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta, Maitland-Niles e Vina sulle fasce, e la coppia di centrali formata da Mancini e Kumbulla.

A centrocampo esordio per Sergio Oliveira al fianco di Jordan Veretout, mentre i tre trequartisti saranno Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. In attacco confermatissimo Abraham. Le uniche armi che avrà Mou a partita in corso restano gli attaccanti, con Perez, Felix e Shomurodov come possibili ricambi. Per il resto tantissimi Primavera in panchina.

Queste le probabili formazioni di Roma-Cagliari, gara che si disputerà domenica 16 gennaio ore 18:00 allo Stadio Olimpico, diretta tv in esclusiva su DAZN:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; S. Oliveira, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Karsdorp, Ndiaye, Tripi, Bove, Zalewski, Felix, Carles Perez, Shomurodov.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri.

A disp.: Radunovic, Gagliano, Pereiro, Dalbert, Obert, Ladinetti.

ARBITRO: Maggioni

Guardalinee: De Meo – Muto

Quarto Uomo: Volpi

Var: Pairetto

Avar: Carbone