FAZIO: “Ora la squadra ha capito Fonseca, e lui capisce noi. Con la Fiorentina partita tosta, servirà cattiveria”

ULTIME AS ROMA – Il difensore giallorosso Federico Fazio è stato intervistato da Sky Sport in vista del match di venerdì sera contro la Fiorentina. Ecco le parole del centrale argentino ai microfoni dell’emittente satellitare:

Favoriti per il quarto posto?

“Ancora è lunga, mancano ancora tre giornate per finire il girone di andata. La partita a Firenze sarà importante per finire bene prima della sosta. Nel girone di ritorno ci saranno tutte le squadre che si giocano le posizioni alte e quelle basse della classifica e quindi sarà sempre più dura. Importante è vincere a Firenze e continuare bene”.

Fonseca?

“Abbiamo ancora molto da lavorare, siamo con un allenatore nuovo con idee nuove e ci sta che ci voglia del tempo per assimilare ciò che vuole il mister. Ora la squadra lo capisce bene e anche lui capisce noi”.

State tutti a disposizione nonostante alcuni giocatori vedano poco il campo…

“Abbiamo tante partite da giocare, adesso a gennaio iniziamo la Coppa Italia e vogliamo arrivare lontano in tutte e tre le competizioni e perciò è importante essere tutti a disposizione del mister, stare al massimo e rendere al massimo”.

Prima eri titolare, ora no: cosa scatta nella testa di un giocatore?

“Niente, perché sappiamo che la stagione è molto lunga e ci saranno tante partite da giocare sia in Coppa Italia, sia in Europa League che in campionato e vogliamo arrivare lontano in tutte e tre le competizioni. È importante essere a disposizione del mister, siamo qui per la Roma”.

Fiorentina meno pericolosa senza Ribery e Chiesa?

“Non sappiamo se Chiesa giocherà oppure no però giocare a Firenze è sempre stata una partita tosta, sarà difficile e prima della sosta vogliamo prendere questi tre punti per continuare a rimanere nella parte superiore della classifica. Dobbiamo andare con cattiveria e voglia di vincere fin dal primo minuto”.