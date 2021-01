Fazio vicino al Parma: la Roma vuole un prestito con obbligo di riscatto, risposta attesa in serata

AS ROMA CALCIOMERCATO – Federico Fazio potrebbe lasciare la Roma prima della fine del mercato invernale: dopo il tira e molla dei giorni scorsi, ora l’argentino sembra essere a un passo dal Parma.

Stando a quanto riferisce in questi minuti il giornalista Daniele Longo di Sportitalia, l’affare potrebbe chiudersi già nella serata di oggi.

Federico Fazio, 33 anni, sta trovando pochissimo spazio con Fonseca e il giocatore è in rotta con l’allenatore dopo la lite avvenuta tra il tecnico e Dzeko. L’argentino infatti, raccontano i giornali, sembra essersi schierato apertamente con il bosniaco.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 – La Roma per cedere Fazio al Parma ha chiesto un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei ducali e al 50% delle presenze stagionali. Gli emiliani invece vorrebbero che ci fosse un semplice diritto di riscatto, e darà una risposta definitiva in serata. (Gianlucadimarzio.com)