Roma, riecco El Shaarawy: “Contentissimo di essere tornato. Fisicamente sono pronto” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Riecco il Faraone. Stephan El Shaarawy sarà il primo acquisto del mercato invernale della Roma: l’attaccante sta svolgendo in questi minuti le visite mediche a Villa Stuart e poi si dirigerà a Trigoria per firmare il contratto con i giallorossi.

Il giocatore è arrivato questa mattina davanti alla clinica romana mostrandosi molto sorridente davanti ai cronisti che lo tempestavano di domande: “Sono tanto contento di essere tornato”, le prime dichiarazioni di Elsha ai cronisti. “Se sono pronto fisicamente? Sì”, il messaggio lanciato a Fonseca.

Il giocatore, svincolatosi dallo Shangai Shenua, firmerà un contratto di due anni e mezzo a circa 3,5 milioni di euro. Questo il video del suo arrivo a Villa Stuart con le sue prime dichiarazioni.