Dalla Spagna: Allegri ha detto no alla Roma, è l’erede di Zidane al Real Madrid

AS ROMA NEWS – Niente Roma per Massimiliano Allegri: il tecnico toscano ha rifiutato l’offerta dei giallorossi ed è il grande favorito per sedere sulla panchina del Real Madrid.

La notizia arriva dalla Spagna, e più precisamente dal sito del quotidiano iberico “Sport” che racconta come l’ex allenatore di Juve e Milan sia vicino a diventare il prossimo trainer dei Blancos.

Il Real infatti non ha intenzione di proseguire il rapporto con Zidane e intende cambiare guida tecnica a fine campionato. Secondo Sport la Roma non avrebbe convinto Allegri, tentato dalle sirene provenienti da Madrid.

Fonte: Sport.es