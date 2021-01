Dzeko-Sanchez, salta tutto: non solo problemi economici, decisivo il malumore della piazza

AS ROMA NEWS – Saltato subito o quasi: lo scambio Dzeko-Sanchez è fallito sul nascere, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini – A. Pugliese). Colpa di qualche passo fatto più lungo della gamba. E allora fine dei giochi: ognuno rimane con il suo attaccante.

Due i motivi dietro al fallimento dell’operazione: la prima è stata prettamente economica. I 4 milioni di differenza di ingaggio al lordo tra Dzeko e Sanchez non sarebbero stati semplici da colmare. Perché il club nerazzurro al momento non può portare a termine alcuna operazione che preveda un incremento del monte ingaggi, fosse anche di un euro solamente.

E l’idea di colmare la differenza con il pagamento del prestito, o peggio ancora con l’inserimento di uno tra Pinamonti (sul quale si è mosso peraltro anche il Bologna) e Radu nell’affare, si è rivelata impraticabile perché avrebbe complicato i numeri di entrambi i club.

La seconda motivazione: gli umori della città di Roma, non esattamente entusiasta dell’idea di scambio, hanno in qualche modo contribuito a frenare la trattativa. Dal momento in cui si è iniziata a diffondere la notizia del possibile scambio Dzeko-Sanchez la tifoseria giallorossa è andata in subbuglio. E anche questo ha inciso.

Fonte: Gazzetta dello Sport