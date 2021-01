Reynolds, intoppo burocratico: arriverà domani. La Roma con lui è sicura di aver sistemato la fascia

NOTIZIE ROMA CALCIO – La giornata di oggi è quella di Bryan Reynolds. Il nuovo terzino giallorosso, fortemente voluto da Dan e soprattutto Ryan Friedkin, arriverà a Roma questa mattina: il suo aereo proveniente da Dallas atterrerà a Fiumicino alle 12:40.

Il giocatore, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), sarebbe voluto arrivare prima nella Capitale per cominciare subito la sua nuova avventura, ma ha dovuto fare i conti con il Covid e con il problema passaporto. Tutto risolto, in queste ore il giocatore dovrebbe essere in viaggio per Roma.

A Trigoria sono convinti che con l’acquisto di Reynolds si sia finalmente messo un punto sul problema fascia destra, che quest’anno è stato colmato dal redivivo Karsdorp. Saranno loro due a giocarsi una maglia da titolare in vista della prossima stagione, ma per ora è difficile pensare che l’olandese possa fargli spazio. Lo statunitense ha soli 19 anni e tutto da dimostrare. Ma la Roma è sicura di essersi assicurata il terzino destro del futuro. (Gazzetta dello Sport)

AGGIORNAMENTO ORE 9:00 – Intoppo burocratico per Reynolds, che non è riuscito a partire per Roma: è stato necessario effettuare un nuovo tampone prima di prendere il volo Chicago-Francoforte. Confermato l’esito negativo, semaforo verde per la partenza, ma il giocatore arriverà solo domani nella Capitale. Lo rivela Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter.