Dzeko, l’agente ancora al lavoro per piazzarlo altrove: restano le ipotesi City e Barça

AS ROMA CALCIOMERCATO – Sfumata quasi del tutto l’ipotesi Inter, l’agente di Dzeko è ancora al lavoro per riuscire a trovare una sistemazione per il suo assistito prima del gong del 1 febbraio. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

Con i nerazzurri i discorsi sembrano ormai definitivamente chiusi: l’unica tortuosa strada per riaprire la trattativa è che l’Inter liberi spazio salariale con uno tra Vecino e Pinamonti e riesca quindi a coprire il disavanzo tra i due stipendi. Difficile, molto difficile.

Con soli tre giorni al termine del mercato diventa sempre più arduo trovare una sistemazione a Dzeko dopo la rottura con Fonseca, ma il suo agente sta cercando comunque una soluzione: due ipotesi restano in piedi, anche se molto complicate (specie la seconda), e sono quelle di un prestito secco al Manchester City o in alternativa al Barcellona.

Fonte: Il Tempo