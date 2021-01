Allegri-Roma, c’è il sì per l’estate. Ma Pinto rassicura Fonseca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante le voci che provengono dalla Spagna, qui in Italia la stampa continua ad accostare il nome di Massimiliano Allegri alla panchina giallorossa. Lo fa soprattutto la Gazzetta dello Sport (D. Stoppini), che oggi torna a parlare del tecnico toscano e del suo probabile approdo a Trigoria per la prossima stagione.

Ieri Allegri è stato intercettato nello stesso hotel in cui si trovava Tiago Pinto. Impossibile, scrive il quotidiano sportivo milanese, non pensare a un colloquio tra i due. La Roma ha smentito, ma non poteva essere altrimenti. Secondo il club giallorosso, in quei minuti Pinto era lì per incontrare l’agente Fali Ramadani, agente, tra gli altri, di Maurizio Sarri, anche lui accostato alla panchina della Roma.

Paulo Fonseca, scrive la Gazzetta, non è in discussione nell’immediato. Ma il retroscena emerso nelle ultime ore è il seguente: Allegri non sarebbe convinto di subentrare in corsa. Discorso in assoluto, che vale per la Roma ma anche per le altre squadre: il tecnico livornese preferirebbe aspettare la prossima estate e partire con un nuovo progetto.

In questo senso però lo stesso allenatore, che pure nelle ultime ore in Spagna sono tornati ad accostare al Real Madrid, avrebbe aperto alla possibilità di un approdo alla Roma per la prossima stagione, non chiudendo in alcun modo la porta alle molteplici sollecitazioni arrivategli dalla capitale.

Il Messaggero (U. Tani) aggiunge un particolare alla giornata di ieri: la notizia del presunto incontro tra Pinto e Allegri è lievitata a dismisura su siti e radio, tanto che il general manager, una volta rientrato in albergo, ha telefonato a Fonseca per tranquillizzarlo: “Non sapevo Allegri fosse lì. Ho visto procuratori e ho parlato con Ramadani”.

Fonti: Gazzetta dello Sport