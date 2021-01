Roma, il vice Mayoral viene dalla Primavera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa che la questione Dzeko venga definitivamente risolta, in un modo o nell’altro, la Roma pesca il vice Borja Mayoral, ora titolare inamovibile, dalla Primavera. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Si chiama Lamine Junior Tall il giovane centravanti che ha numericamente preso il posto del bosniaco nella rosa di prima squadra. Era stato convocato la prima volta la scorsa settimana e adesso sarà integrato stabilmente tra i grandi. Senegalese, 19 anni, la Roma lo ha tesserato l’anno scorso, quando ha cominciato a giocare nella Primavera.

Quest’anno è diventato titolare della Primavera e oggi è la riserva di Borja Mayoral. Il classe 2001 è un ragazzo di prospettiva, educato, stimato a Trigoria. Nella passata stagione ha realizzato 4 reti in 13 partite complessive tra campionato e Coppa Italia.

E’ un giocatore che dispone di una grande forza esplosiva, che riesce ad esprimere sia nell’accelerazione che nell’elevazione, caratteristiche che gli permettono di essere un abile colpitore di testa e segnare spesso gol in acrobazia, come quello contro l’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport