Milik-Roma, non è finita: a giugno si può fare davvero. Ecco perchè

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il tema centravanti resta caldissimo dentro Trigoria. Edin Dzeko, in rotta con Fonseca, sta ancora cercando una sistemazione gradita per questi sei mesi, e nel caso (remoto) in cui riuscisse a trovarla spingerebbe la Roma a cercare un sostituto.

Non è facile, considerato i tempi ormai strettissimi: l’unica possibilità, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), sarebbe uno scambio. Ma se per l’immediato trovare un erede di Dzeko non è per niente semplice, per l’estate si ripropone la chance Milik.

Ecco perchè: l’attaccante polacco, racconta Il Tempo, è finito al Marsiglia ma nell’accordo è stata fissata una clausola rescissoria molto bassa, stabilita in 12 milioni di euro. Un prezzo allettante, sul quale la Roma potrebbe ragionare seriamente per il prossimo mercato estivo.

Fonte: Il Tempo