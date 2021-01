I Friedkin per la prima volta nella bufera. Ma a giugno è pronta la vera rivoluzione

AS ROMA NEWS – Per la prima volta da quando sono alla guida della Roma, è toccato anche a loro finire nel polverone della contestazione del tifo giallorosso. Dan e Ryan Friedkin non sono stati risparmiati dalle critiche del popolo romanista davanti alla notizia del possibile scambio Dzeko-Sanchez.

Lo scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri), che racconta come sia i texani che il nuovo general manager Pinto siano finiti nella bufera per aver pensato a un affare del genere con l’Inter. I Friedkin, però, vanno avanti per la loro strada e a giugno faranno la rivoluzione che fin qui hanno rimandato perché avevano preso una squadra in corsa.

I prossimi centri di gravità permanente saranno uomini slegati alla proprietà Pallotta che li ha lasciati in eredità. Per la panchina c’è un nome solo: Massimiliano Allegri, con un contratto triennale da 4,5 milioni netti più bonus e un piano di rafforzamento concordato.

A Fonseca potrebbe non bastare nemmeno la qualificazione in Champions e la clausola nel contratto: se Allegri accetta la panchina della Roma l’avrà, anche a costo di pagare una buonuscita al portoghese.

Fonte: Corriere della Sera