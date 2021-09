Felix fa volare la Primavera: battuto il Sassuolo di misura, Roma a punteggio pieno

AS ROMA NEWS – La Primavera giallorossa si regala la seconda vittoria consecutiva del suo avvio di stagione, andando a battere il Sassuolo sul campo di Trigoria col punteggio di uno a zero. Ad osservare il match anche Josè Mourinho e il gm Tiago Pinto.

I giallorossi partono forte e dopo pochi secondi sfiorano il gol del vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Voelkerling, respinto da Vitale. Al 22′ è sempre l’attaccante svedese ad avere sulla testa il pallone del vantaggio, ma colpisce male mandando a lato. Subito dopo è Volpato, innescato da un pimpante Felix, a impegnare il portiere del Sassuolo ma la conclusione è troppo debole e centrale.

Al 27′ è il Sassuolo a rendersi pericolo, ma Mastrantonio salva i suoi con un provvidenziale intervento in scivolata fuori dalla propria area. Alla mezzora è ancora Felix, il migliore dei suoi, a scappare via a destra in velocità e a provare una conclusione potente sul primo palo respinta da un attento Vitale.

Il primo tempo si conclude a reti bianche: Roma più pericolosa, ma poche le vere occasioni per passare. Nella ripresa parte meglio il Sassuolo che sfiora il vantaggio con Aucelli, la cui conclusione esce di poco. Poi arriva la svolta del match: Alberto De Rossi manda in campo Satriano al posto di uno spento Voelkerling, e l’attaccante fa la giocata che manda in gol Felix, a segno da centro area con un perfetto piatto destro.

All’80’ l’attaccante ghanese Felix, è costretto a uscire: al suo posto dentro Cassano. Ed è lo stesso attaccante appena subentrato ad avere sul piede la palla che avrebbe chiuso il match, ma il suo piattone destro dall’interno dell’area è troppo debole.

Il Sassuolo porta gli ultimi assalti alla porta difesa da Mastrantonio, ma la Roma regge senza affanno e porta a casa una vittoria meritata, restando a punteggio pieno in classifica.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovič; Missori, Faticanti (81′ Tahirović), Tripi (C), Oliveras (58′ Rocchetti); Volpato (64′ Di Bartolo); Voelkerling Persson (58′ Satriano), Felix Afena-Gyan (81′ Cassano).

A disp.: Berti (GK), Baldi (GK), Dicorato, Zajšek, Ngingi, Keramitsis, D’Alessio L.

All.: De Rossi.

US SASSUOLO CALCIO (4-3-3) : Vitale; Yeferson Paz (13′ Cavallini, 60′ Kumi), Miranda, Flamingo, Pieragnolo; Abubakar, Zenelaj, Aucelli (78′ Leone); Josémi Estévez (60′ Ferrara), Daniels, Arcopinto (60′ Mata).

A disp.: Zacchi (GK), Loeffen, Cehu, Ferrara, Karamoko, Macchioni, Citarella.

All.: Bigica.

Arbitro: Sig. Giuseppe Collu di Cagliari.

Marcatori: 59′ Afena-Gyan (AS Roma).

Ammoniti: 14′ Cavallini (US Sassuolo Calcio), 45’+2 Morichelli (AS Roma), 45’+2 Josémi Estévez (US Sassuolo Calcio), 52′ Ndiaye (AS Roma).

Espulsi: