Felix in pieno recupero regala la vittoria alla Roma Primavera. L’Empoli non ci sta: rissa finale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera vince nel recupero sul campo dell’Empoli, aggiudicandosi uno scontro diretto molto importante ai fini della classifica, visto che i toscani speravano di sorpassare i giallorossi al quarto posto.

Decide un gol di Felix nel recupero, una rete molto contestata dai padroni di casa che nel finale scatenano un parapiglia che costringe a far entrare in campo anche i dirigenti giallorossi, tra cui Morgan De Sanctis, nel tentativo di riportare l’ordine.

Primo tempo di marca toscana, poi però Siniega si fa espellere per un brutto intervento su Bove. Nella ripresa la Roma spinge alla ricerca della vittoria e la trova solo nel recupero, quando Felix di testa sembra battere Hvalic: il portiere, secondo il guardalinee, respinge la palla oltre la linea, e l’arbitro assegna il gol.

L’estremo difensore toscano si fa cacciare per proteste, mettendo anche le mani addosso all’arbitro. Dopo il triplice fischio succede il finimondo, con un tutti contro tutti sedato a fatica. La Roma può comunque gioire per la vittoria, molto pesante, che può valere l’accesso alle semifinali scudetto del campionato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

EMPOLI FC (4-3-1-2) : Hvalic; Donati (C), Siniega, Pezzola, Rizza; Sidibe (90’+4 Fantoni), Degl’Innocenti, Fazzini; Baldanzi (88′ Bozhanaj); Lipari (59′ Ekong), Klimavičius (46′ Martini).

A disp.: Riccioni, Fradella, Indragoli, Morelli, Rossi, Šimić, Manfredi, Lombardi.

All.: Buscè.

AS ROMA (4-3-3) : Boer; Tomassini (46′ Evangelisti), Buttaro, Tripi (C), Rocchetti (83′ Pagano); Milanese (67′ Bamba), Bove, Zalewski; Ciervo (53′ Afena-Gyan), Tall (83′ Satriano), Podgoreanu.

A disp.: Mastrantonio (GK), D’Alessio L., Giorcelli, Logrieco, Dicorato, Ludovici, Megyeri (GK).

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Enrico Maggio di Lodi.

Assistente 1: Sig. Stefano Montagnani di Salerno.

Assistente 2: Sig. Rosario Caso di Nocera Inferiore.

Marcatori: 90’+2 Afena-Gyan (AS Roma).

Ammoniti: 34′ Buscè (Empoli FC), 43′ Lipari (Empoli FC), 63′ Bove (AS Roma), 77′ Tall (AS Roma).

Espulsi: 38′ Siniega (Empoli FC), 90’+2 Hvalic (Empoli FC)

Note: recupero 2+1’pt, 4’st. Calci d’angolo: 5-6. Temperatura: 24°C (Soleggiato).