Mirante lascia la Roma, il club lo saluta: “Grazie e in bocca al lupo per il futuro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo Bruno Peres e Juan Jesus, ora è il momento di Antonio Mirante.

Il portiere lascia il club giallorosso, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto dopo tre anni. Sui social la Roma ha salutato il giocatore dedicandogli un messaggio, allegato ad un video con alcune delle sue migliori parate:

“Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro!”. Arrivato dal Bologna nell’estate del 2018, Mirante ha giocato in tutto quest’anno 15 partite, subendo 29 reti.