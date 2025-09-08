Ferguson si è sbloccato: ora la Roma aspetta il primo gol in giallorosso

Il gol che tutti aspettavano è arrivato. Non ancora con la maglia della Roma, ma con quella dell’Irlanda. Evan Ferguson si è sbloccato sabato sera nella sfida contro l’Ungheria, segnando la rete che ha dato il via alla rimonta verde. Un guizzo da rapace d’area, nato da una mischia e finalizzato con la cattiveria giusta: un segnale importante per un attaccante che aveva bisogno di ritrovare fiducia.
La Roma ha scommesso forte su di lui: 3 milioni di euro per il prestito dal Brighton, con diritto di riscatto fissato a 38. Una cifra impegnativa, che testimonia quanto il club e Gian Piero Gasperini credano nelle potenzialità del classe 2004. Le prime uscite in giallorosso hanno convinto l’allenatore: contro il Bologna all’esordio gli è mancato solo il gol, mentre a Pisa ha confezionato l’assist decisivo per Soulé con un tocco di grande sensibilità.
Adesso Ferguson sogna di replicare anche martedì contro l’Armenia, prima di tornare a Trigoria per preparare la sfida contro il Torino. Gasperini lo considera ormai il suo numero nove titolare, soprattutto dopo un precampionato in cui ha scalzato di fatto Artem Dovbyk. L’ucraino, rimasto a Roma dopo un’estate di voci di mercato, ha trovato pochissimo spazio finora e continua a inseguire il primo gol stagionale.
Per Ferguson, invece, la sfida è tornare a segnare a livello di club. L’ultima rete ufficiale risale a quasi undici mesi fa con la maglia del Brighton: un digiuno che inizia a pesare, ma che il tecnico di Grugliasco è convinto di poter spezzare presto. Lo stadio Olimpico, che viaggia verso il 72° sold out dell’era Friedkin, aspetta solo il suo primo squillo.
Daje Evan
ma che giocatore è pure lui? A pensare alla qualità di questa squadra me sento male.
Col Bologna, prima partita in un campionato diverso, dopo una stagione che l’ha bloccato per infortunio, fa tre tiri in porta in quindici minuti, mettendo in mostra una personalità e una qualità spaventosa, mostrando capacità nell’uso del fisico e nei movimenti con e senza palla clamorosa.
Pensiamo a guardare le partite invece di vedere le statistiche, i gol e queste cose qui.
Ha 20 anni ed ha già segnato 17 gol in premier League ( no in serie B), oltre a 6 gol fatti con la Nazionale irlandese.
Con il Bologna mette un pallone di una precisione chirurgica a Kone’, un assist da numero 10 dalla fascia destra fino al centro dell’ area.
Mi viene da ridere se penso che questa stagione ce lo godremo a pochi spicci, mentre il Napoli ha speso 35 milioni per Lucca e 50 per Hojlund, oltre ad investimento su Lukaku di quasi 50 milioni per un 31enne.
E poi se penso che Vlahovic è costato alla Juve oltre 150 milioni di cartellino e tutto il resto, rido ancora di più
questi so’ gli acquisti intelligenti, daje Roma.
Prima di ridere io aspetterei almeno di vincere due scudetti come il Napoli.
Poi ridiamo di gusto, ma dopo…
Che abbia segnato in nazionale mi frega il giusto mi interessa che segni con la Roma e per la Roma.
Se ritroverà lo smalto perso sarà un grande risorsa per noi e per Gasp.
E anche in chiave concorrenza con Dovbyk serve un pó di pressione all’oceano per spingerlo ad osare o essere nuovamente pronto ad una cessione.
Alla Roma servono gol perché l’idea di vincere di misura ogni volta non sta in piedi.
Daje Evan comincia a fa’ gol puro co’ noi, che poi nun te fermi più! Pe’ me ‘sto ragazzone pò fa’ 15-20 gol quest’anno.
Segna lui, fa segnare?.. Non importa, se porta goal con gli assist mi sta più che bene..
Contro il Bogna mette in porta Kone con un assist che va solo spinto dentro..
Contro il Pisa fa l’assist decisivo, con un tocco calibrato perfetto..
Quindi per quanto mi riguarda già così sta contribuendo pesantemente.. Con il tempo può solo crescere..
Forza Roma
