Ferguson si è sbloccato: ora la Roma aspetta il primo gol in giallorosso

Il gol che tutti aspettavano è arrivato. Non ancora con la maglia della Roma, ma con quella dell’Irlanda. Evan Ferguson si è sbloccato sabato sera nella sfida contro l’Ungheria, segnando la rete che ha dato il via alla rimonta verde. Un guizzo da rapace d’area, nato da una mischia e finalizzato con la cattiveria giusta: un segnale importante per un attaccante che aveva bisogno di ritrovare fiducia.

La Roma ha scommesso forte su di lui: 3 milioni di euro per il prestito dal Brighton, con diritto di riscatto fissato a 38. Una cifra impegnativa, che testimonia quanto il club e Gian Piero Gasperini credano nelle potenzialità del classe 2004. Le prime uscite in giallorosso hanno convinto l’allenatore: contro il Bologna all’esordio gli è mancato solo il gol, mentre a Pisa ha confezionato l’assist decisivo per Soulé con un tocco di grande sensibilità.

Adesso Ferguson sogna di replicare anche martedì contro l’Armenia, prima di tornare a Trigoria per preparare la sfida contro il Torino. Gasperini lo considera ormai il suo numero nove titolare, soprattutto dopo un precampionato in cui ha scalzato di fatto Artem Dovbyk. L’ucraino, rimasto a Roma dopo un’estate di voci di mercato, ha trovato pochissimo spazio finora e continua a inseguire il primo gol stagionale.

Per Ferguson, invece, la sfida è tornare a segnare a livello di club. L’ultima rete ufficiale risale a quasi undici mesi fa con la maglia del Brighton: un digiuno che inizia a pesare, ma che il tecnico di Grugliasco è convinto di poter spezzare presto. Lo stadio Olimpico, che viaggia verso il 72° sold out dell’era Friedkin, aspetta solo il suo primo squillo.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport