FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo domenica 7 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:30 – Poyet su Tsimikas: “Perfetto per la Roma di Gasperini”
Gustavo Poyet, ex ct della Grecia, ha commentato il trasferimento di Tsimikas alla Roma: “Mi ha sorpreso il suo addio al Liverpool, ma a Roma può esaltarsi. È perfetto per giocare a tutta fascia nel sistema di Gasperini”. Sul cammino europeo: “I giallorossi hanno le qualità per arrivare fino in fondo, ma molto dipenderà anche dal campionato”. (Tele Radio Stereo)
Ore 10:00 – Bailey, aragosta a Ponza in attesa del rientro
Piatti di aragosta freschissima e un calice di vino bianco. Leon Bailey, calciatore della Roma, ieri ha approfittato dello stop dovuto all’infortunio per concedersi una giornata di relax a Ponza. Il neo attaccante giallorosso, che si è fermato durante il suo primo allenamento, è stato avvistato in compagnia della moglie Stephanie Hope al ristorante Il Rifugio dei Naviganti. (La Repubblica)
Ore 9:10 – Nazionali, stasera tocca a Celik e Ziolkowski
Stasera alle 20.45 scenderanno in campo la Turchia di Celik e la Polonia di Ziolkowski, rispettivamente contro Spagna e Finlandia. Domani sera alle 20.45 sarà invece la volta dell’Italia di Mancini, che scenderà in campo a Debrecen contro Israele. In campo domani sera anche la Grecia di Tsimikas, che affronterà la Danimarca, e il Marocco di El Aynaoui. (Il Romanista)
Ore 8:30 – Roma Femminile ok contro il Milan
La Roma Femminile batte anche il Milan e sale a 6 punti nel gruppo C di Women’s Cup (unica squadra del girone a punteggio pieno in attesa di Sassuolo-Ternana di oggi). Alle giallorosse basta la rete di Galli (79′) per archiviare la pratica del Tre Fontane e pensare alla Champions League (giovedì il match casalingo contro lo Sporting CP). (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
“Piatti di aragosta freschissima e un calice di vino bianco.”
ammazza che notiziona.
E anche oggi Repubblica Sport continua la sua discesa lì verso limiti che neanche Novella 3000 ha mai esplorato….
Sottinteso: “avete preso uno rotto che se ne approfitta per fare la bella vita!!”
Perchè gli altri giocatori infatti passano la sosta in un convento a pregare
inginocchiati sui ceci e nutrendosi solo di acqua e gallette per 3 giorni….
vabbè, ma che squallore…
si attende il commento per Bailey che è venuto in vacanza a Roma. il vincitore è….
Vacanze Ponzane.. Dejavu speriamo de nu..
Repubblica non ci dà tregua. Bailey, calciatore della Roma, ” ha approfittato dello stop dovuto all’infortunio” (in realtà sono liberi tutti quelli che non sono andati alle nazionali) per concedersi una giornata di relax a Ponza. E’ stato avvistato in compagnia della moglie Stephanie Hope al ristorante Il Rifugio dei Naviganti. Messa per far intendere che se la spassa invece di allenarsi, o ritirarsi in preghiera. Poi è andato a Ponza perché non conosce Focene. altrimenti…
sembra che i giocatori delle strisciate quando vanno al ristorante mangiano solo pastina e acqua
Tsimikas chiude e si propone bene, ottimo acquisto
