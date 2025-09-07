Scambio Dovbyk-Gimenez, Fabrizio Romano: “Ecco perchè l’affare è saltato” (VIDEO)

Il calciomercato si è chiuso da pochi giorni, ma continuano a emergere retroscena sulle trattative mancate. Tra queste anche quella che avrebbe potuto coinvolgere Roma e Milan in un clamoroso scambio di attaccanti.
Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, i due club avevano ragionato sull’ipotesi di uno scambio di prestiti con diritto tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Una trattativa che, però, non è mai davvero decollata: da un lato mancava l’accordo sulla formula tra le società, dall’altro è stata determinante la volontà del giocatore rossonero.
Gimenez, arrivato in estate dal Feyenoord, nonostante una piccola apertura nell’ultimo giorno di mercato, ha ribadito la sua preferenza per restare al Milan e giocarsi lì le proprie carte. Una scelta che ha definitivamente bloccato lo scenario di uno scambio.
Che dire, bello l’attaccamento, lo avrei visto bene per caratteristiche tale scambio. Anche noi però dobbiamo puntare a profili più importanti.
