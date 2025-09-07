Scambio Dovbyk-Gimenez, Fabrizio Romano: “Ecco perchè l’affare è saltato” (VIDEO)

Il calciomercato si è chiuso da pochi giorni, ma continuano a emergere retroscena sulle trattative mancate. Tra queste anche quella che avrebbe potuto coinvolgere Roma e Milan in un clamoroso scambio di attaccanti.

Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, i due club avevano ragionato sull’ipotesi di uno scambio di prestiti con diritto tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Una trattativa che, però, non è mai davvero decollata: da un lato mancava l’accordo sulla formula tra le società, dall’altro è stata determinante la volontà del giocatore rossonero.

Gimenez, arrivato in estate dal Feyenoord, nonostante una piccola apertura nell’ultimo giorno di mercato, ha ribadito la sua preferenza per restare al Milan e giocarsi lì le proprie carte. Una scelta che ha definitivamente bloccato lo scenario di uno scambio.

 

  1. Che dire, bello l’attaccamento, lo avrei visto bene per caratteristiche tale scambio. Anche noi però dobbiamo puntare a profili più importanti.

  6. Mancava l’accordo tra i club,
    mancava la volontà del giocatore,
    proprio una grande trattativa direi….
    Però ne hanno parlato due settimane.

  10. Ancora non la si fa finita con l’inventare storielle per alzare la quotazione dei giocatori di alcune squadre e demolire quella dei nostri? Noi abbiamo due punte pesanti e stiamo benone così. Il Milan non ne ha nemmeno una, ed è un problema loro… dichiarazioni PUBBLICHE: Tare ha detto che avrebbe fatto lo scambio; Massare ha detto che non è neppure partito!!! Gimenez avrebbe preferito restare al Milan? Forse si ma se fosse è perché li deve giocare per forza (purtroppo per loro, il giocatore è poca roba) mentre da noi sarebbe in panchina al 100%.
    Forza Roma e abbasso il resto del mondo.

  11. E quindi? Dove è la notizia? Il Milan aveva chiesto 45-50 per il diritto di riscatto questa è la notizia. Fabrizio Romano trovati un lavoro vero da settembre a maggio.

  12. Ancora con questa storia??? Ammazza che 🏀⚽️🎱🏐 e Basta!!!! E’ una settimana che è finito il calciomercato, e’ anche domenica, e su fate i bravi…

