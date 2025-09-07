Scambio Dovbyk-Gimenez, Fabrizio Romano: “Ecco perchè l’affare è saltato” (VIDEO)

Il calciomercato si è chiuso da pochi giorni, ma continuano a emergere retroscena sulle trattative mancate. Tra queste anche quella che avrebbe potuto coinvolgere Roma e Milan in un clamoroso scambio di attaccanti.

Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, i due club avevano ragionato sull’ipotesi di uno scambio di prestiti con diritto tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Una trattativa che, però, non è mai davvero decollata: da un lato mancava l’accordo sulla formula tra le società, dall’altro è stata determinante la volontà del giocatore rossonero.

Gimenez, arrivato in estate dal Feyenoord, nonostante una piccola apertura nell’ultimo giorno di mercato, ha ribadito la sua preferenza per restare al Milan e giocarsi lì le proprie carte. Una scelta che ha definitivamente bloccato lo scenario di uno scambio.



