Bailey, previsti nuovi controlli: il recupero può slittare a inizio ottobre

Leon Bailey è stato uno degli acquisti in attacco del mercato estivo della Roma, ma il suo inizio in giallorosso non è stato dei più fortunati. Al primo allenamento, lo scorso 21 agosto, l’esterno giamaicano ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale destro, con una prognosi di circa un mese.
Il percorso di recupero è già iniziato: tra qualche giorno di relax a Ponza e sedute personalizzate a Trigoria, Bailey lavora per tornare a disposizione di Gasperini prima possibile. Come riportato da Calciomercato.com, nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di rientro.
Difficile, ma non impossibile, ipotizzare una convocazione già per la sfida di Europa League contro il Nizza del 24 settembre. Più probabile che l’ex Aston Villa torni tra i disponibili per la gara di campionato con il Verona (28 settembre) o, se Gasperini decidesse di non rischiare ricadute, per la sfida contro la Fiorentina del 5 ottobre.
Bailey è atteso come titolare sulla trequarti sinistra nelle idee di Gasperini. In carriera ha già interpretato quel ruolo con continuità: delle 377 partite ufficiali giocate tra Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa, ben 127 le ha disputate da quella posizione, firmando anche 15 reti col destro nonostante il mancino sia il suo piede naturale.
Fonte: Calciomercato.com
giocatore rotto preso solo perché non ha comportato un esborso di denaro come altri nell’ epoca pinto del resto
Ovviamente il bombardamento ora si sposta sui giocatori. A tutti gli inguaribili pessimisti ricordo che in quanto preso in prestito nel caso non dovesse sottisfare le aspettative verrebbe impacchettato e restituito al mittente. Una buona assicurazione il “prima vedere cammello”.
Una lesione mio- tendinea non si risolve in un mese. Con identica lesione Dybala e Pellegrini si sono operati per accorciare I tempi di recupero. Capisco che sia stata diffusa una prognosi breve per opportunismo.
Questo in campo lo vedremo molto poco mentre sarà titolare inamovibile tutta la stagione uno che può essere un’ onesta riserva nulla più
Meglio si perda 1 partita o 2 in settembre che non 30 il resto della stagione..
E’ stato pizzicato da Repubblica al ristorante a mangiare aragoste e bere prosecco. Ci si chiede se in fase di recupero non bisognerebbe fare una vita più consona all’infortunio per recuperare nel migliore dei modi. Chi ha avuto una operazione o un intervento chirurgico mi può’ capire.
rimandato a Settembre,,,anzi no a dicembre, ma fattevi una vita , almeno la Domenica
Vabbè é andato a mangiarsi una cosa, mica a disoneste.
ed e’ risaputo che aragosta a prosecco fanno venire strappi e non solo ai muscoli ..
forza bailey ti aspettiamo con ansia, vogliamo godere con le tue giocate
Polpettta avvelenata x fomentare la tifoseria che recuperando uno short di….(uno a caso)…..La Repubblica, passato quasi inosservato, ci informa che il recupero di Bailey, aspirante al ruolo di trequartista sulla fascia sx (e possibile concorrente del Magnifico) prosegue speditamente a base di aragoste a Ponza e anche qualche seduta “personalizzata” a Trigoria……
si vabbe’ tanto ormai…
Se trova continuità come spero, questo è forte, veloce, fa la differenza sicuro, tutto dipende dagli infortuni, ma questo non significa che sia “fracico” come vogliono fare passare alcuni, daje
Forza Grande Roma
Un’altra sola del nostro amico Monchi che dopo aver quasi distrutto una squadra vuole terminare l’opera
Trattasi di una mandrakata del sonatore di nacchere che ci ha rifilato un giocatore a rischio infortuni andandolo a sostituire con Sancho
E si continua a fare mercato con questi soggetti
Mah…..
Questo è completamente fracico.
monchi colpisce ancora…
Spero davvero sia fortissimo, in primis per il bene della ROMA e poi per smentire la manica di soggetti pesanti presenti qua, che sembrano godere ad ogni notizia (???) negativa
E te pareva…che non c’erano i Dotti, Medici e Sapienti…e jettatori!
Forza Grande Roma
Non conosciamo calciatori giamaicani di grande prospetto, nè di livello medio, almeno non me ne viene nessuno in mente. Il Sudamerica invece ne sforna a decine ogni anno, tra Argentina, Brasile e Uruguay, ma anche nelle cosiddette federazioni minori, Colombia, Paraguay, Ecuador…. Eppure Massara, che è allievo di Sabatini, dovrebbe avere uno scouting sudamericano, considerando anche che aveva come obiettivi principali del mercato Wesley e Rios. Vabbé Rios non è arrivato, ma qualche ala sinistra buona non opzionata dalle solite grandi in tutto il Sudamerica la trovi dai. Io insisto avrei preso Echeverri in prestito secco, non si sa mai come andava a finire. Ma pure Nico Gonzalez alla fine.. il fatto che Tudor non lo veda è un bene, se avete visto Argentina – Venezuela , insomma ha giocato bene e con un assist.
Leon Bailey è il giocatore che svolterebbe l’attacco della Roma, è concreto sotto porta, fa gol e assist, ha una velocità e strappi importanti, fantasia, imprevedibilità, è uno specialista dell’ uno contro uno che è fondamentale per aprire le difese chiuse tipo quella del Pisa. Se al posto di El Shaarawy avessimo avuto Bailey la partita finiva tanto a poco. Se torna in campo farà la differenza, speriamo bene, è davvero forte
Fatevi una vita almeno la domenica evitate di cadere delle trappole dei giornali che a campionato fermo non sanno che evidenziare…..Baily e’ un ottimo giocatore che in un campionato mediocre come la serie A farà spesso la differenza…..può capitare un infortunio..per fine settembre sarà disponibile..st’anno abbiamo Tutto per fare benissimo…allenatore ( uno dei 3 più bravi in Italia) e squadra con la rosa costruita con equilibrio …forse manca numericamente un centrocampista…..22 giocatori di movimento più 3 portieri ..il 1 portiere molto forte Svilar e 2 buoni secondi Gollini e vasquez…..10 tra terzini e difensori…5 centrocampisti…confido nel recupero di pellegrini che per qualità dei piedi e’ il migliore..e nella crescita di pisilli sotto Gasperini..7 tra attaccanti centrali e esterni di attacco con la ciliegina Dybala….siamo molto forti….lo abbiamo dimostrato con Ranieri al girone di ritorno….ottimismo ragazzi e forza Roma
