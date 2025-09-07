Bailey, previsti nuovi controlli: il recupero può slittare a inizio ottobre

Leon Bailey è stato uno degli acquisti in attacco del mercato estivo della Roma, ma il suo inizio in giallorosso non è stato dei più fortunati. Al primo allenamento, lo scorso 21 agosto, l’esterno giamaicano ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale destro, con una prognosi di circa un mese.

Il percorso di recupero è già iniziato: tra qualche giorno di relax a Ponza e sedute personalizzate a Trigoria, Bailey lavora per tornare a disposizione di Gasperini prima possibile. Come riportato da Calciomercato.com, nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di rientro.

Difficile, ma non impossibile, ipotizzare una convocazione già per la sfida di Europa League contro il Nizza del 24 settembre. Più probabile che l’ex Aston Villa torni tra i disponibili per la gara di campionato con il Verona (28 settembre) o, se Gasperini decidesse di non rischiare ricadute, per la sfida contro la Fiorentina del 5 ottobre.

Bailey è atteso come titolare sulla trequarti sinistra nelle idee di Gasperini. In carriera ha già interpretato quel ruolo con continuità: delle 377 partite ufficiali giocate tra Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa, ben 127 le ha disputate da quella posizione, firmando anche 15 reti col destro nonostante il mancino sia il suo piede naturale.

Fonte: Calciomercato.com