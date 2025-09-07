Roma, Gourna-Douath saluta: “Un orgoglio aver vestito questa maglia, non vi dimenticherò”

Lucas Gourna-Douath ha chiuso la sua breve avventura con la Roma. Il centrocampista francese classe 2002, arrivato in prestito dal Salisburgo a gennaio, è tornato al club austriaco dopo il mancato riscatto da parte dei giallorossi.
Con la maglia della Roma Gourna-Douath ha collezionato appena 6 presenze, senza riuscire a lasciare un segno concreto ma guadagnandosi comunque l’affetto di parte della tifoseria.
Il suo addio è arrivato tramite una storia pubblicata su Instagram: “Un orgoglio e tanta riconoscenza per aver avuto l’opportunità di giocare per questo club storico. Grazie ai tifosi per il vostro sostegno e per i messaggi che continuo a ricevere ogni giorno, non vi dimenticherò. In bocca al lupo per il futuro, daje”.
grazie gourna, ti auguro il meglio.
Comunque è un giocatore come ce ne stanno tanti, Kone’ è 30000 volte più forte
Buona domenica. @Adriano in questo caso si apprezza il gesto. Il miglior centravanti (arrivato dopo Dzeko) è andato via senza una frase o rigo di saluto, non dico dí ringraziamento. Una mancanza che non ho mai compreso finché non ho scoperto la sua nuova destinazione… In bocca al lupo Gourba, SEMPRE FORZA ROMA
Questo messaggio è uno spot per tanti giocatori che non capiscono cosa significa indossare anche per poco quella maglia.Ilngrande Agostino disse ci sono i tifosi di calcio e c’è il tifoso della Roma…..potrei dire ci sono giocatori di calcio e alcuni giocatori della Roma….
In barba a tante invidiose testate del nord
Vero. GD gran bel prospetto e gran bravo ragazzo, peccato sia stato con noi così poco. A tal proposito, ma secondo voi ElAyanui è mejo o peggio di GD, mi rendo conto che abbiamo pochissimi elemnti per giudicare entrambi. Di sicuro mi sa che è stato più costoso.
Sì, E.A. è costato più di quanto sarebbe venuto riscattare G.D. (una cifra attorno ai 20).
Un possibile ostacolo penso sia stato quello di doverlo riscattare entro il 30 giugno, andando quindi a gravare sul bilancio appena chiuso.
A questo aggiungiamo che probabilmente non abbia convinto in pieno Ranieri, non così tanto da prevedere l’esborso su di lui.
La vita è fatta di sliding doors…. Se avessi segnato alla Juve in quell’occasione avuta noi saremmo in champions e tu ancora con noi….
Eh già….anche se un’altra sliding è stata il rigore farsa di NCaviglia.
Vero, però, a me piaceva, ha quel modo di fare contrasti, recuperi e transizioni che è proprio del nostro Koné, vabbé Manu ha dalla sua pure tanta personalità che nelle poche apparizioni di Gourna non abbiamo apprezzato.
Non lo so chi ti scrive, anche se lo apprezzo. Personalmente, credo che tra un paio di anni se mi diranno il tuo nome difficilmente mi ricorderò di te con la maglia della Roma. Certamente non sarà stato solo demerito tuo. In bocca al lupo!
Potremmo ricordarci di lui quando lo avremo contro in un match di CL, lo spero per noi, e per lui. Il livello di GD è quello di giocare in un club di Champions, poteva farlo per noi, lo farà con un altro club, peccato perché è forte.
Intanto speriamo di qualificarci per la prossima.
Molti utenti si sono rallegrati del fatto che non è stato riscattato. In effetti 18 ml erano una cifra importante. Ma non stiamo parlando di un Primavera o di un giocatore catapultato da poco nel professionismo. Gourna è un giocatore che ha già un bel curriculum impreziosito da varie gare in CL.
Aggiungo che secondo me il Gasp l’avrebbe molto apprezzato perché è un giocatore che mantiene grande intensità durante tutta la partita, correndo da 1’ all’ultimo minuto. Certo non è il classico mediano dai piedi sopraffini alla Modric, ma nemmeno due monumenti del Gasp, Freuler e De Roon ce li hanno e se vogliamo nemmeno i nostri attuali centrocampisti. Per me Gourna Douath è stata una buona intuizione di Ghisolfi. Peccato solo non aver avuto maggiore budget per provare almeno a proporre al Salisburgo un riscatto che per quanto mi riguarda poteva essere congruo intorno ad una cifra di 15 ml bonus compresi.
Direi che Lui non dimentichera’ noi, ma noi abbiamo ben poco da ricordare di lui, se non la disponibilità e l’impegno nelle poche volte che è stato impiegato!
