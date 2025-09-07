Roma, Gourna-Douath saluta: “Un orgoglio aver vestito questa maglia, non vi dimenticherò”

Lucas Gourna-Douath ha chiuso la sua breve avventura con la Roma. Il centrocampista francese classe 2002, arrivato in prestito dal Salisburgo a gennaio, è tornato al club austriaco dopo il mancato riscatto da parte dei giallorossi.

Con la maglia della Roma Gourna-Douath ha collezionato appena 6 presenze, senza riuscire a lasciare un segno concreto ma guadagnandosi comunque l’affetto di parte della tifoseria.

Il suo addio è arrivato tramite una storia pubblicata su Instagram: “Un orgoglio e tanta riconoscenza per aver avuto l’opportunità di giocare per questo club storico. Grazie ai tifosi per il vostro sostegno e per i messaggi che continuo a ricevere ogni giorno, non vi dimenticherò. In bocca al lupo per il futuro, daje”.