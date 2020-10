Ferrero: “Non si muore di Coronavirus. Gli scienziati si mettessero il tampone da un’altra parte”

ALTRE NOTIZIE – Dichiarazioni che fanno molto rumore quelle del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Intervistato da Radio Capital, il patron blucerchiati ha usato toni forti per dire la sua sul tema che lega il calcio e la Serie A all’emergenza Covid-19:

“Di coronavirus non si muore, rispettiamo la malattia ma non enfatizziamo. Non ci inventiamo cose che non esistono. Gli stadi possono restare aperti al 30%: se Marassi può contenere 45.000 persone, chi se ne accorge se ne faccio entrare 15.000? Gli scienziati vanno in televisione e ognuno dice qualcosa di diverso.

Il tampone? Gli scienziati possono metterselo da qualche altra parte. L’incertezza uccide le menti delle persone. Tra un po’ chiuderemo gli ospedali per il corpo e riempiremo quelli per la testa. Io sono stato costretto a chiudere i cinema, ora tutti questi problemi con il calcio. Così fermano la vita“.

Fonte: Radio Capital