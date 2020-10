Giudice sportivo, Juventus-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalità ai partenopei

ALTRE NOTIZIE – Il Giudice sportivo ha deciso: Juventus-Napoli è stata vinta dai bianconeri per 3 a 0 a tavolino, mentre ai partenopei è stato assegnato anche un punto di penalità.

E’ questa la sentenza appena arrivata in merito al match non giocato tra i bianconeri e i campani di qualche settimana fa. Al Napoli, rimasto in Campania per disposizione della Asl in seguito alla positività di Elmas e Zielinski, veniva imputato il mancato rispetto del protocollo federale, e anche della disposizione Uefa che prevede la disputa della gara in caso di disponibilità di 13 giocatori.

Il Napoli, invece, aveva opposto il legittimo impedimento a partire per il provvedimento dell’autorità sanitaria, che ha disposto l’isolamento fiduciario per le persone entrate in contatto con i due positivi. Tuttavia, pur evidenziando il possibile conflitto tra il provvedimento dell’Asl e il protocollo FIGC, il Giudice Sportivo ritiene che la causa di forza maggiore non sussista.

Perché, evidenzia il comunicato, “i primi segnali che giungevano dalle Autorità apparivano obiettivamente non ostativi all’applicazione dl Protocollo e dunque all’effettuazione della trasferta”. In particolare, “emerge un quadro di chiarimenti (dunque non ordinanze specifiche e atti tipizzati dall’ordinamento generale”, con indicazioni più o meno prescritte, almeno inizialmente compatibile con l’applicazione del protocollo FIGC”. Nel momento in cui arriva “l’ordine dell’Autorità”, cioè la già indicata nota dell’Asl del 4 ottobre alle 14.13, “la prestazione sportiva del Napoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter) era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile”.