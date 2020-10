Pellegrini in gol con l’Italia, gli azzurri pareggiano con l’Olanda in Nations League (1-1)

AS ROMA NEWS – Il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini è stato protagonista della partita dell’Italia di questa sera contro l’Olanda di De Boer.

La gara, valida per la Nations League, è terminata col punteggio di uno a uno. Ad aprire le marcature è stato appunto Pellegrini che, servito da Barella, ha controllato col destro e battuto il portiere avversario col sinistro dopo un bell’inserimento.

Nel finale di primo tempo il pareggio di Van de Beek. Pellegrini, autore di una bella partita, è stato sostituito al 72′. In campo anche l’altro giallorosso Leonardo Spinazzola, in campo per tutti i 90 minuti.

Redazione Giallorossi.net