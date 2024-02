FEYENOORD-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si porta a casa un buon pari dall’Olanda fermando il Feyenoord col punteggio di 1 a 1: al gol di Paixao risponde Lukaku nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio De Kuip di Rotterdam per affrontare gli olandesi nel match di Europa League:

Svilar 6,5 – Bravo nelle uscite, reattivo tra i pali. Prova convincente.

Karsdorp 5 – Lascia troppo spazio al diretto avversario, sempre libero di crossare senza pressioni. Non pervenuto in fase di spinta. Dall’81’ Celik sv.

Mancini 6,5 – Solita prova di sostanza, ma la scarsa copertura del centrocampo lo espone a qualche brutta figura. Cresce nella ripresa.

Llorente 5 – Dormita colossale su Paixao in occasione del vantaggio dei padroni di casa. Passetto indietro.

Spinazzola 6,5 – Nel primo tempo avrebbe la possibilità di affondare sulla fascia più debole del Feyenoord, ma non lo fa quasi mai. Nella ripresa cambia finalmente atteggiamento e diventa pericoloso. Serve l’assist a Lukaku per il gol del pari.

Bove 6 – Torna a vestire i panni del gregario. Prestazione senza picchi, ma nel complesso sufficiente. Peccato per quel giallo evitabile che gli costerà la gara di ritorno. Dall’87’ Cristante sv.

Paredes 7 – Il migliore. Abile in regia, regala un pallone d’oro a Zalewski che il polacco spreca. Colpisce una traversa che grida vendetta. Sempre ben piazzato, nel finale diventa preziosissimo nelle chiusure al limite dell’area.

Pellegrini 6 – Quando attacca è un piacere, quando deve contrastare invece concede qualcosa. Bel primo tempo, cala nella ripresa.

Dybala 6 – Regala sprazzi di magie, ma che restano fini a sé stesse. Qualche bella imbucata, un paio di conclusioni imprecise. Dall’87’ Baldanzi sv.

Lukaku 6,5 – Più in palla. Lavora bene per la squadra, ma spreca un paio di colpi di testa in area. Nella ripresa, forse nel suo momento peggiore, colpisce il Feyenoord aiutato dalla buona sorte e da un tocco di spalla che disegna una parabola imprendibile.

Zalewski 4,5 – Due errori gravi nel primo tempo: un brutto pallone perso che stava per costare caro e un’occasione clamorosa sprecata malamente con una scelta incomprensibile. Dal 62′ El Shaarawy 6 – Meglio del suo compagno di reparto, anche se gli manca il guizzo.

DANIELE DE ROSSI 6,5 – La Roma gioca una buona partita e si porta a casa un risultato prezioso in vista del match di ritorno. Primo tempo di livello, macchiato però da un paio di leggerezze difensive imperdonabili, una delle quali costa il gol. Il pari è meritato, ora la qualificazione ce la giochiamo tra una settimana a casa nostra. Si può fare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini