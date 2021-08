“Fiasco e fischi”, “C’è poco da stare Allegri”: è già crisi Juve

ALTRE NOTIZIE – Il campionato si è aperto con una Juventus che sembra essere già in crisi. Sono bastate due giornate per scatenare un putiferio, sia sui giornali che sui social.

Il pareggio subito in rimonta dall’Udinese e soprattutto il pesantissimo ko interno di ieri contro il neo promosso Empoli ha già messo la squadra bianconera sul banco degli imputati.

“Fiasco e fischi”, il titolo di oggi di Tuttosport a sottolineare la figuraccia di ieri. Ma anche la Gazzetta dello Sport non ci va leggero e scrive a tutta pagina: “C’è poco da stare Allegri”.

Lo spettro di Ronaldo, che ha salutato la Juve proprio nel finale di mercato lasciando un vuoto difficilmente colmabile, ancora aleggia intorno ai bianconeri, che nel recente passato si erano affidati più volte ai suoi gol per raddrizzare partite complicate.

“Cristiano non c’è più. Adesso basta pensare a Ronaldo“, il duro commento a fine partita di Allegri. Che resta ottimista per il futuro: “Abbiamo una squadra forte, con dei valori sia tecnici che umani. Ne verremo fuori“. Ma l’Inter è già scappata via a +5 dopo sole due partite, e i tifosi bianconeri sono già in ebollizione.