Fienga conquista i Friedkin: rinnovo biennale

AS ROMA NEWS – Guido Fienga, l’uomo che era diventato il vice-Pallotta negli ultimi anni della gestione bostoniana, è riuscito a conquistare la fiducia di Dan e Ryan Friedkin. A raccontarlo sono oggi sia la Gazzetta dello Sport che Il Messaggero.

L’ad giallorosso, che ha guidato la lunga e complessa fase di transizione conclusa con la cessione della Roma ai texani, resterà ancora a Trigoria per altri due anni: l’annuncio del prolungamento di contratto biennale verrà annunciato a breve, fanno sapere oggi i due quotidiani. Fienga dunque sarà uno dei pochissimi dirigenti della vecchia gestione a resistere alla rivoluzione interna operata nei mesi dai nuovi proprietari.

Non sarà questa infatti l’unica novità in arrivo nella Roma: presto sarà ufficializzato l’annuncio del nuovo responsabile del marketing, che prenderà il posto di Francesco Calvo. Inoltre è atteso a breve anche l’annuncio del nuovo sponsor tecnico, che sarà la New Balance.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero