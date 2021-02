AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 15 febbraio 2021:

Ore 12:45 – Oggi solo allenamento individuale per Kumbulla e Smalling. Per quanto riguarda l’italo-albanese, si temeva una lesione, si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni in vista di Braga-Roma.

Ore 10:00 – La Roma ha trovato il nuovo sponsor tecnico: è ormai fatta con la New Balance. Tutto già definito, l’ufficialità è attesa già per questa settimana. Nei prossimi giorni dovrebbe insediarsi anche il nuovo capo del marketing. Unico indizio: sarà un dirigente straniero. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Roma in apprensione per Ibanez, uscito malconcio dalla partita di ieri. Con Smalling out e Kumbulla in forte dubbio, è emergenza in difesa per la partita contro il Braga, dove Fonseca non potrà contare nemmeno su Fazio e Jesus, non inseriti in lista Uefa. (Gazzetta dello Sport)

