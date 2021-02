Musso, accordo informale raggiunto tra Roma e Udinese per il trasferimento a fine stagione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma e l’Udinese hanno raggiunto un accordo di base per il trasferimento di Juan Musso, portiere argentino di 26 anni, a fine stagione.

Lo rivela in questi minuti Sportitalia in esclusiva. I due club hanno avuto modo di incontrarsi in occasione della partita di ieri, nel corso del colloquio si è trovato una base di accordo, seppur in maniera informale.

La Roma dunque punta forte su Musso in vista della prossima stagione e ha sorpassato la concorrenza dell’Inter, anche lei fortemente interessata al portiere argentino. Di seguito il Tweet di Sportitalia che annuncia l’affare di mercato.