FIENGA: “Pellegrini e Zaniolo li tratteniamo con un progetto, non con i soldi. Ci piacerebbe tenere Smalling e Mkhitaryan”

ULTIME NEWS AS ROMA – Il ceo giallorosso Guido Fienga risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Sampdoria. Ecco le dichiarazioni del ds sulla partita che si sta per giocare allo Stadio Olimpico e che segnano la ripresa del campionato giallorosso:

L’obiettivo è un posto in Champions, ha visto la squadra concentrata?

L’abbiamo vista dalla ripresa e anche durante il lockdown. I ragazzi sono stati perfetti durante la quarantena, a casa nel seguire i programmi di allenamento. C’è sempre stata concentrazione massima e la rosa è praticamente completa. Adesso ripartiamo dal campionato e l’obiettivo è quello di entrare in Champions League.

Come definirebbe il momento societario della Roma?

In questo momento stiamo pensando solo al campionato e siamo a 6 punti dall’Atalanta, stiamo pensando solo a scavalcarli. La dirigenza e l’allenatore sono compatti per questo obiettivo.

Ci sono delle operazioni di mercato in uscita da fare. Rimarranno Pellegrini e Zaniolo?

Non li tratteniamo con temi economici, li tratteniamo attraverso un progetto che soddisfi tutti i campioni che abbiamo dentro.

Tra questi campioni ci saranno Smalling e Mkhitaryan?

Non è un mistero che ci piacerebbe tenerli, ma loro per primi sono concentrati sul campionato per far vedere ciò che hanno dimostrato finora.