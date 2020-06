RANIERI: “Dzeko ha fatto due gol splendidi, solo un campione poteva ribaltare questa partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, commenta a fine gara la sconfitta dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei doriani ai microfoni di Sky Sport:

Partita ordinata, poi c’è il secondo gol di Dzeko, andava letta diversamente?

Era talmente alta la palla che potevamo fare meglio. Dzeko ha fatto due gol splendidi, peccato per noi che eravamo arrivati spesso vicino a Mirante nel primo tempo. Dovevamo essere più cinici.

Dovete crescere a livello di soluzioni offensive?

Dobbiamo avere solo un pizzico di determinazione in più, la squadra sta bene e gioca bene.

I cambi della Roma quanto hanno influito?

Pellegrini è un campione, sa fare passaggi eccellenti. Dispiace per il secondo gol, potevamo fare meglio.

Perdere con la Roma è più dolce?

No, di dolce non c’è nulla. Soprattutto perché abbiamo fatto una buona partita. Credevamo non dico di averla vinta, ma forse ci voleva proprio la giocata di un campione per ribaltarla.

Quaglierella e Gabbiadini saranno la coppia d’attacco per inseguire la salvezza?

Sono due campioni. Dobbiamo aspettare che il capitano si rimetta, si allena a parte perché non vogliamo affrettare i ritmi. Appena possibile tornerà con noi.