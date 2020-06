Serie A, Atalanta-Lazio 3-2: Gosens, Malinovskyi e Palomino cappottano la squadra di Inzaghi

ALTRE NOTIZIE – Si è concluso il match tra Atalanta e Lazio, valido per la 27ª giornata di Serie A. Il risultato finale è stato di 3-2 a favore della squadra allenata da Gasperini.

La gara è partita subito in discesa per la Lazio, andata in doppio vantaggio già all’11’ grazie all’autogol di de Roon e alla rete di Milinkovic-Savic. Poi però arriva la rimonta dei bergamaschi, mai domi.

Prima segna Gosens al 38′, poi Malinovskyi al 68′ che ha portato la partita in parità. A completare la vittoria nerazzurra ci ha pensato Palomino, che ha fatto 3-2 all’80’. L’Atalanta mantiene così il vantaggio in classifica sulla Roma, mentre i biancocelesti scivolano a -4 dalla vetta guidata dalla Juventus di Sarri.