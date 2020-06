Un super Dzeko ribalta la Sampdoria: all’Olimpico finisce 2 a 1 per la Roma

AS ROMA NEWS – Si ricomincia. Il campionato della Roma riparte questa sera allo Stadio Olimpico, dove la squadra di Fonseca scenderà in campo alle ore 21:45 per affrontare la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri.

Partita non facile per i giallorossi: i doriani sono in una posizione di classifica a dir poco bollente e devono per forza cominciare a fare punti se vogliono evitare lo spettro della retrocessione. La Roma però è chiamata a ripartire subito forte per sperare di riavvicinare l’Atalanta e il sogno Champions. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi al racconto del match.

ROMA-SAMPDORIA, LA DIRETTA TESTUALE

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! La Roma torna alla vittoria dopo la lunga pausa per il Covid! Decide una doppietta di Dzeko che ha ribaltato una partita complicatissima! Il primo tempo si era chiuso infatti con il vantaggio della Samp per colpa di un grave errore di Diawara. Nella ripresa per il centravanti bosniaco la ribalta con due tiri al volo di rara bellezza. Ma la corsa Champions resta complicata: anche l’Atalanta ha vinto in rimonta sulla Lazio (3-2) e resta a +6 sui giallorossi.

90′ – Samp all’attacco, la Roma cerca di difendere il vantaggio.

90′ – Tre minuti di recupero.

85′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! DZEKOOOOOOOOOOOOOO!! Altra magia di Edin che segna ancora con un tiro al volo, stavolta di destro, dopo un lancio lungo di Cristante! Sorpasso Roma!!

85′ – Squadre lunghissime, può ancora succedere di tutto. Cinque minuti alla fine.

84′ – Ultimo cambio Roma: dentro Kalinic, fuori Mkhitaryan.

81′ – Cambio Samp: fuori Augello, dentro Murru.

80′ – Ultimi dieci minuti: la Roma sta cercando di forzare i tempi per trovare il gol del sorpasso.

72′ – Cambio Roma: dentro Under, fuori Perez.

69′ – Palo di Kolarov! Il serbo centra il legno su punizione!

64′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! DZEKO!!! Grandissimo lancio di Pellegrini per Edin che scarica un sinistro al volo meraviglioso che si infila sotto alla traversa! Pareggio della Roma!!

63′ – Cambio Samp: dentro Leris, fuori Jankto.

60′ – Triplice cambio nella Roma: dentro Zappacosta, Cristante e Pellegrini, fuori Peres, Diawara e Pastore.

60′ – Mezz’ora al termine, la Roma deve fare qualcosa di più per ribaltare la partita.

55′ – La Roma prova un timido forcing ma i ritmi sono blandi e c’è poca imprevedibilità.

53′ – Samp pericolosa in contropiede con Jankto che impegna severamente Mirante! Rischia la Roma.

49′ – Mkhitaryan! Gran sinistro al volo su assist di Kolarov, palla che esce di un soffio alla destra di Audero!

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui uno strano primo tempo: Samp avanti uno a zero grazie al gol di Gabbiadini. La Roma costruisce tanto ma non finalizza, ma quando viene attaccata dai doriani mostra limiti evidenti. Malissimo Diawara, il cui errore condiziona pesantemente il match. Annullato un gol a Veretout per un fallo di mano molto discutibile di Perez.

42′ – Palla gol per la Samp: ancora Thorsby che può calciare da centro area, salva Mirante. Non bene la Roma quando viene attaccata.

38′ – Ammonito Jankto per una trattenuta su Perez.

32′ – GOL ANNULLATO. L’arbitro annulla il gol per un tocco di mano di Carlez Perez che pare dubbio: il braccio era attaccato al corpo. Beffa per la Roma, si resta sullo 0 a 1.

32′ – Intervento del Var per un presunto fallo di mano di Perez precedente al gol di Veretout.

31′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOL!! VERETOUT! Grandissimo destro dal limite del francese che si insacca sotto al sette! Pareggio meritato della Roma!

28′ – Palo della Samp! Altro errore grave di Diawara che perde palla davanti alla difesa, Bereszynski calcia col destro scheggiando il legno esterno!

23′ – Chance per la Samp: cross dalla sinistra di Jankto, colpo di testa di Thorsby che manda a lato non di molto. Stavolta ha rischiato la Roma.

20′ – Siamo giunti al 20esimo di gioco, la Roma si trova clamorosamente sotto di un gol. I giallorossi hanno avuto tante occasioni per segnare, ma Audero si è superato. I doriani alla prima occasione hanno castigato la Roma grazie a un regalo di Diawara.

19′ – Altra occasione per la Roma, Augello sbaglia colpo di testa e serve Mkhitaryan che a centro area calcia potente ma centrale: Audero riesce a bloccare!

18′ – Gabbiadini ha spazio sulla trequarti e prova a calciare di potenza, palla alta.

13′ – Ancora Roma! Bel sinistro dal limite di Carles Perez, palla che esce di un nulla con Audero battuto! Roma sfortunatissima.

11′ – SAMPDORIA IN VANTAGGIO. Errore clamoroso di Diawara che sbaglia retropassaggio e serve Gabbiadini, l’attaccante della Samp salta Mirante e deposita in rete. Roma sotto dopo aver sfiorato più volte il gol.

10′ – Occasione Roma! Pastore li salta tutti come birilli, entra in area decentrato sulla destra e calcia potente: Audero con la faccia respinge il tiro! Che azione del Flaco!

6′ – Occasione Roma! Mkhitaryan inventa per Dzeko che calcia col sinistro: miracolo di Audero!

3′ – Dzeko! Gran colpo di testa dopo un corner dalla destra, Audero salva!

2′ – Primo squillo della Roma con Dzeko che si libera sulla trequarti e prova il tiro dal limite: palla deviata in angolo.

1′ – Fischia Calvarese, ricomincia il campionato della Roma!

0′ – Minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19 ma anche per la recente scomparsa di Pierino Prati.

ROMA-SAMPDORIA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:45 – La Roma comunica ufficialmente il suo undici titolare con un tweet.

Ore 20:35 – Questa la formazione ufficiale della Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini.

Ore 20:20 – Angelo Mangiante di Sky Sport ha comunicato la formazione ufficiale della Roma: giocano Bruno Peres, Ibanez e Pastore. Questo il tweet del giornalista con l’undici giallorosso:

Ore 19:30 – Clima gradevole all’Olimpico, temperatura intorno ai 25 gradi e cielo sereno sopra la Capitale. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali, nella Roma ci sono diversi rebus da sciogliere in ogni zona del campo.

