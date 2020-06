Vertice Fienga-Petrachi: pronto l’esodo per arrivare a Pedro e Montiel

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Vertice di mercato tra l’ad Fienga e il ds Petrachi andato in scena ieri, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), anche se con gli sconquassi societari che arrivano per la Roma e le plusvalenze che si dovranno fare entro dicembre, sembra davvero prematuro parlare di trattative e arrivi.

La priorità del club capitolino, racconta il quotidiano oggi in edicola, è cedere giocatori non funzionali al progetto, come Juan Jesus, che però continua a rifiutare offerte. Più facile sarà la cessione di Schick, soprattutto ora che il Lipsia sta per concludere il passaggio di Werner al Chelsea. In partenza poi ci sono anche Kluivert e Under, che potrebbero essere più facilmente collocabili nel mercato straniero.

Quello che viene indicato come un vero e proprio “esodo” servirà alla Roma per poter poi puntare sulle operazioni in entrata. Resta viva la pista che porta a Pedro, caldamente sponsorizzato da Fonseca. Poi si cerca anche un terzino destro e in questo senso prende quota la candidatura di Montiel del River Plate. A sinistra piace Biraghi, per il quale si cercherà di impostare uno scambio con Florenzi, e ieri è emerso anche il nome di Ricardo Rodriguez.

Fonte: Gazzetta dello Sport