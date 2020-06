Roma-Juve, affari al vaglio: da Romero a Under, ecco tutti i nomi sul tavolo

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Aggiornamenti sulle manovre di mercato arrivano oggi dalle colonne de Il Messaggero (S. Carina). Confermati gli abboccamenti tra Roma e Juventus che stanno studiando nuovi incastri come accadde l’anno scorso con Spinazzola e Pellegrini.

Si è parlato di Zaniolo e Bernardeschi, ma questi nomi per il momento sembrano fuori dal tavolo delle trattative. Chi invece può rientrare nell’affare è Cristian Romero, 22 anni, difensore centrale argentino di proprietà del club bianconero che ha giocato in prestito al Genoa totalizzando 48 presenze e due gol in due stagioni.

La Roma punta anche Mandragora, centrocampista centrale, anche lui 22enne, che ha vestito la maglia dell’Udinese. La Juventus invece vorrebbe inserire nella trattativa i cartellini di Bryan Cristante e Alessio Riccardi, oltre a uno tra Cengiz Under, che piace molto a Sarri, e Justin Kluivert.

Fonte: Il Messaggero