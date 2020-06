Corsport: “Zaniolo ha un prezzo: 60 milioni” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Zaniolo ha un prezzo: 60 milioni”. Apre a tutta pagina con questo titolo il Corriere dello Sport, che rivela come la Roma ha stabilito una cifra congrua per la cessione del suo gioiello.

Nell’articolo del giornale (R. Maida) si racconta come la Juventus è stia alzando il tiro per il giovane talento giallorosso e come la Roma stia provando ad alzare un muro. I giallorossi vogliono provare a trattenere il suo pezzo pregiato, ma davanti a un’offerta irrinunciabile potrebbero cedere.

Se arrivasse a Trigoria una maxi proposta da 60 milioni, scrive il Corriere dello Sport, la Roma potrebbe anche cambiare idea, costretta anche da esigenze di bilancio. La Juventus ci pensa e prepara l’assalto.

Fonte: Corriere dello Sport